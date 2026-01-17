Ушли в степь, оставив автомобиль: в Карагандинской области нашли пропавших мужчин

17 января в 11:45 в дежурную часть полиции поступило сообщение о пропаже двух человек в Абайском районе, сельском округе Юбилейное, сообщает Zakon.kz.

По предварительным данным, вечером 16 января они выехали на автомобиле Toyota Land Cruiser на поиски скота с зимовки Кварц в направлении зимовки Айда и перестали выходить на связь.

"В ходе поисковых мероприятий родственниками был обнаружен автомобиль вблизи зимовки Айда. Людей в салоне не оказалось. Сотрудники полиции незамедлительно организовали поисковые работы, к которым были привлечены силы и средства департамента по чрезвычайным ситуациям, а также помощь волонтеров. Для обследования труднодоступной местности дополнительно задействовали вертолет ДЧС". Пресс-служба МЧС РК

Отмечается, что в результате скоординированных действий пропавшие в возрасте 39 и 68 лет были найдены сотрудниками полиции.

Как уточняется, в настоящее время их жизни и здоровью ничего не угрожает. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее сообщалось, что в Карагандинской области мужчина и женщина исчезли в степи.