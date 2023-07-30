Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

В степи Улытауской области вновь горит сухая трава

тушение пожара Фото: pixabay
30 июля в дежурную службу ДЧС Улытауской области поступило сообщение о загорании сухой травы в 45 км от села Кенжебайсамай Жанааркинского района, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в пресс-службе ДЧС региона, предварительная площадь – 2000 га.

"В тушении пожара задействованы силы и средства добровольных противопожарных формировании и ДЧС Улытауской области в количестве 42 человек и 11 единиц техники. Угрозы населенному пункту нет", – говорится в сообщении.

Спасатели призывают граждан соблюдать правила пожарной безопасности.

Ранее, 26 июля, в 20 км западнее поселка Шалгия Жанааркинского района Улытауской области горела сухая трава на площади 2500 га.

Читайте также

Большегруз опрокинулся на трассе Алматы – Екатеринбург

В Пакистане десятки людей погибли при взрыве на съезде партии

Карагандинцы остались без воды из-за коммунальной аварии

Елена Беляева
Улытауская область
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
спортсмен
Роман Костомаров показал новое видео с тренировок
Какие знаки зодиака сложнее всего любить
Какие знаки зодиака сложнее всего любить
Сколько дней казахстанцы отдохнут в августе 2023 года
Сколько дней казахстанцы отдохнут в августе 2023 года
шмель, цветок
Гороскоп для всех знаков зодиака на 30 июля
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления