В степи Улытауской области вновь горит сухая трава
Фото: pixabay
30 июля в дежурную службу ДЧС Улытауской области поступило сообщение о загорании сухой травы в 45 км от села Кенжебайсамай Жанааркинского района, сообщает Zakon.kz.
Как рассказали в пресс-службе ДЧС региона, предварительная площадь – 2000 га.
"В тушении пожара задействованы силы и средства добровольных противопожарных формировании и ДЧС Улытауской области в количестве 42 человек и 11 единиц техники. Угрозы населенному пункту нет", – говорится в сообщении.
Спасатели призывают граждан соблюдать правила пожарной безопасности.
Ранее, 26 июля, в 20 км западнее поселка Шалгия Жанааркинского района Улытауской области горела сухая трава на площади 2500 га.
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