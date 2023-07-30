В степи Улытауской области вновь горит сухая трава

Фото: pixabay

30 июля в дежурную службу ДЧС Улытауской области поступило сообщение о загорании сухой травы в 45 км от села Кенжебайсамай Жанааркинского района, сообщает Zakon.kz.

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