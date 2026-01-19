Часть Усть-Каменогорска осталась без воды из-за мороза: аким сообщил о стабилизации ситуации

В Усть-Каменогорске завершены восстановительные работы на аварийных участках водопроводных сетей, поврежденных в период сильных морозов, сообщает Zakon.kz.

Аким Восточно-Казахстанской области Нурымбет Сактаганов посетил улицы города, где ранее были зафиксированы внештатные ситуации. В течение четырех дней экстремально низких температур аварии произошли на сетях по улицам Карбышева, Беспалова и Геологической.

На время проведения ремонтных работ подача холодной воды была временно приостановлена. Для обеспечения жителей питьевой водой был организован подвоз. Коммунальные службы работали в круглосуточном режиме, несмотря на сложные погодные условия.

По словам главы региона, водопровод по улице Беспалова был построен в 1964 году и в настоящее время находится в изношенном состоянии.

"Чтобы не допускать подобных ситуаций, мы поэтапно проводим замену старых сетей. Сразу все заменить невозможно. В настоящее время ситуация полностью стабилизировалась, коммунальная инфраструктура города работает в штатном режиме. Ситуация находится на контроле. Благодарю всех работников за проделанную работу", – отметил Нурымбет Сактаганов.

18 января из-за аварии на водопроводе без холодной воды остались более двух тысяч жителей Усть-Каменогорска.

