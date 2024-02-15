Школьников Усть-Каменогорска отправили на дистанционку

Из-за 40 градусных морозов школьники в Усть-Каменогорске будут учиться дистанционно, передает Zakon.kz.

YK-news.kz информирует, что дети не пойдут в школы в связи с предстоящими морозами.

"В школьных чатах распространили информацию, что в связи с предстоящим резким понижением температуры 16-17 февраля занятия у учащихся 0-11 классов первой и второй смен проводятся дистанционно", – отметило издание.

Кроме того сообщается, что учитывая прогноз РГП "Казгидромет", снегопад в некоторых районах ВКО продолжится ночью. Вместе с тем, существенно понизится температура воздуха:

в Усть-Каменогорске

ночью 16 февраля -30-32°C, днем -26-28°C;

ночью 17 февраля -35-37°C, днем -27-29°C;

ночью 18 февраля -28-30°C, днем 20-22°C.

В ВКО

ночью 16 февраля -30-35°C, днем -25-30°C;

ночью 17 февраля -35-40°C, днем -27-32°C;

ночью 18 февраля -33-38°C, днем 25-30°C.

В Астане учащихся второй смены вновь отправили на дистанцинку. Причина та же, что и днем ранее, – непогода.

