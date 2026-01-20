В Актюбинской области поездка за скотом в степь закончилась эвакуацией

В Айтекебийском районе Актюбинской области, в 30 км от села Т. Жургенова, спасатели эвакуировали 34-летнего мужчину, который выехал на снегоходе за скотом и остался без топлива, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы МЧС РК, спасатели оперативно прибыли на место и эвакуировали мужчину в село Т. Жургенова. Как уточняется, пострадавших нет, медицинская помощь не потребовалась.

МЧС напоминает: всегда проверяйте уровень топлива перед выездом в удаленные районы!

