В Актюбинской области поездка за скотом в степь закончилась эвакуацией
Фото: пресс-служба МЧС РК
В Айтекебийском районе Актюбинской области, в 30 км от села Т. Жургенова, спасатели эвакуировали 34-летнего мужчину, который выехал на снегоходе за скотом и остался без топлива, сообщает Zakon.kz.
По информации пресс-службы МЧС РК, спасатели оперативно прибыли на место и эвакуировали мужчину в село Т. Жургенова. Как уточняется, пострадавших нет, медицинская помощь не потребовалась.
МЧС напоминает: всегда проверяйте уровень топлива перед выездом в удаленные районы!
Ранее сообщалось, что три дня блуждал потерявшийся в степи пастух Жамбылской области.
