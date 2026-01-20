#Казахстан в сравнении
Происшествия

Три дня блуждал пастух в степи Жамбылской области

В Жамбылской области спасатели отыскали пастуха, который ушел на выпас скота и три дня блуждал в степи, сообщает Zakon.kz.

В ДЧС Жамбылской области рассказали, что 20 января на пульт "112" поступило сообщение о том, что мужчина утром 17 января выехал на лошади на выпас скота и не вернулся. Для проведения поисков были оперативно задействованы силы МЧС, сотрудники полиции и представители местных исполнительных органов.

"Поисковые мероприятия проводились в труднодоступной степной местности с применением беспилотных летательных аппаратов и кинологического расчета. В результате скоординированных действий спасателей мужчина был обнаружен в 15 км от крестьянского хозяйства. Установлено, что все эти дни он находился в степи со скотом. Состояние мужчины удовлетворительное, медицинская помощь не потребовалась", – поделились в ведомстве.

МЧС напоминает казахстанцам о необходимости заранее информировать близких о маршрутах передвижения, учитывать погодные условия и особенности местности при выходе на выпас скота или дальние поездки.

Ранее схожая ситуация произошла в Актюбинской области. Спасатели МЧС нашли пропавшего пастуха на второй день поисков.

Фото Сахибам Садырова
Сахибам Садырова
