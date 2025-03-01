Пропавшего мужчину нашли в Актобе
Фото: скриншот видео
В Службу спасения села Т. Жургенова Айтекебийского района Актюбинской области позвонил мужчина и сообщил информацию о том, что 34-летний родственник в обеденное время выехал верхом на лошади на поиски скота и не вернулся, сообщает Zakon.kz.
На поисково-спасательные работы выехали силы МЧС, сотрудник полиции и родственник пропавшего мужчины.
"В результате поисково-спасательных работ мужчина 1991 года был найден в благополучном состоянии на зимовке "Камка". Мужчина, не нуждавшийся в медицинской помощи, сообщил, что искал дорогу и заблудился. И также поблагодарил спасателей", – заявили в ведомстве.
Ранее пропавшего пастуха удалось найти спасателям Костанайской области.
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