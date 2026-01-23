#Казахстан в сравнении
Происшествия

Большегруз с тоннами подсолнечного масла перевернулся на трассе Усть-Каменогорск – Семей

Груженый подсолнечным маслом большегруз опрокинулся на трассе Усть-Каменогорск – Семей, фото - Новости Zakon.kz от 23.01.2026 09:31 Фото: Zakon.kz
В Восточно-Казахстанской области в результате ДТП опрокинулся большегруз, груженный подсолнечным маслом, сообщает Zakon.kz.

YK-news.kz пишет, что авария произошла на территории Уланского района на трассе Усть-Каменогорск – Семей. КАМАЗ опрокинулся в кювет, и груз вывалился. Прохожий записал видео с просьбой к неравнодушным откликнуться и помочь водителю перевернуть транспорт, а также загрузить в него товар.

"Здесь перевернулся КАМАЗ. Нужна помощь, чтобы вытащить его из кювета, а также загрузить товаром. Никого нет, давайте поможем. Уже несколько водителей остановились. Давайте объединим силы", – сказал мужчина.

В ДП ВКО прокомментировали инцидент.

"Водитель, не справившись с управлением, допустил опрокидывание транспортного средства в кювет. В отношении него вынесено предупреждение в соответствии с ч. 1 ст. 620 Административного кодекса. В настоящее время коробки с подсолнечным маслом загружают в другой большегруз". ДП ВКО

Снесла 12 деревьев, заехала на гору и провалилась в яму: водитель доставлена в больницу после ДТП в Алматы.

Сахибам Садырова
Сахибам Садырова
