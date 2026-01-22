Снесла 12 деревьев, заехала на гору и провалилась в яму: водитель доставлена в больницу после ДТП в Алматы
Как передает корреспондент с места происшествия, авария произошла в Индустриальной зоне, недалеко от пр. Саина.
Фото: Zakon.kz
По словам очевидцев, водитель автомобиля Chevrolet Cobalt двигалась по улице Индустриальной зоны в западном направлении и, по всей видимости, не справилась с управлением. Женщина выехала на полосу встречного движения, проехала ее и арык, а затем вылетела в поле. После были снесены около 12 деревьев, и автомобиль заехал на гору, по склону которой проехал почти 100 м. Затем, по всей видимости, автоледи хотела вырулить на проезжую часть, но на ее пути оказалась преграда – вырытая яма, в которую транспорт провалился.
Фото: Zakon.kz
Фото: Zakon.kz
Фото: Zakon.kz
Фото: Zakon.kz
Фото: Zakon.kz
В результате ДТП женщина получила серьезные травмы и в тяжелом состоянии была доставлена в ближайшую больницу.
На месте происшествия работают дознаватель, сотрудники дорожной полиции. Они выясняют все обстоятельства аварии и выясняют причины.
