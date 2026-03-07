#Референдум-2026
События

Казахстан усиливает позиции на рынке Китая и занимает второе место по экспорту подсолнечного масла

люди, фото - Новости Zakon.kz от 07.03.2026 14:06 Фото: ТОО "Qazaq-Astyk Group"
Казахстанские маслозаводы значительно нарастили поставки масложировой продукции в Китай. Так, по итогам 2025 года республика поднялась на второе место по поставке подсолнечного масла в КНР с долей 36%, сообщает Zakon.kz.

За весь 2025 год экспорт казахстанской масложировой продукции в Китай увеличился на 44% до 440 тыс. тонн, а выручка поднялась на 37% до $312 млн.

Как подчеркнул Александр Буженица, коммерческий директор маслозавода ТОО "Qazaq-Astyk Group", росту экспорта масложировой продукции в Китай способствовало, в том числе, эффективное решение логистических процессов.

"Так, наша Ассоциация совместно с АО "НК "КТЖ" с февраля 2024 года пилотно запустили механизм согласования планов по отгрузке растительных масел в ЖД-цистернах через погранпереход "Достык-Алашанькоу". Начиная с этого времени были исключены заявки трейдерских и экспедиторских компаний, которые не имели никакого отношения к производству масла. При старом механизме исполнение согласованных планов на отгрузку масла в направлении Китая по месяцу не превышало и 40%. Маслозаводы ежемесячно подавали планы, однако АО "НК "КТЖ" мог согласовать только часть объема по причине большого количества заявок, превышающих пропускную способность погранперехода. Трейдерские и экспедиторские компании спекулировали на рынке, зачастую подавая планы, не имея на руках контракта, объема масла и вагонов, тем самым забирая слоты у реальных производителей, которым необходимо было исполнять экспортные обязательства. Подобные манипуляции приводили к образованию посреднического звена по экспорту масла, то есть трейдер или экспедитор, имея согласованный план, предлагал стать посредником между производителем и импортером из Китая", – рассказал Александр Буженица.

Вместе с тем отмечается, что, в свою очередь АО "НК "КТЖ" в электронной системе равномерно распределяло количество вагонов между грузоотправителями согласно поданным заявкам с учетом пропускной способности инфраструктуры на погранпереходе.


"По сути, это была кормушка для посреднических компаний, благодаря которой они зарабатывали. Важно также отметить, что электронное согласование по всем заявителям без разбора приводило к искусственному завышению планов отгрузок, которые распределялись с учетом количества вагонов, указанных в заявке. Подобная система не устраивала никого из перерабатывающих предприятий, в связи с чем Ассоциацией был инициирован вопрос о необходимости корректировки механизма. Так и появилась идея убрать заявителей, которые не имели отношения к масложировой отрасли, и оставить реальных производителей, которые готовы подавать фактические планы по реальным контрактам и отгружать вагоны своевременно в течение всего месяца согласно утвержденному графику, во избежание заторов на границе. Работа в этой части была успешно проведена Ассоциацией совместно с АО "НК "КТЖ", а результат мы получили в первом же месяце, так, выполнение среднемесячного плана отгрузок в направлении КНР превышает 90% с начала 2024 года. Считаю это хорошим и важным достижением, которое позволило добиться стабильности в поставках масложировой продукции на экспорт в Китай, один из основных рынков сбыта. Постоянные отгрузки на рынок Китая позволяют удерживать экспортные цены на высоком и конкурентном уровне, поддерживая закупочные цены на сельхозпродукцию для отечественных фермеров", – добавил он.

В завершение Александр Буженица сообщил, что в марте текущего года Ассоциация совместно с КТЖ запустили в пилотном режиме согласование планов уже по экспорту гранулированного подсолнечного шрота в зерновозах в направлении Поднебесной на основе уже проверенного механизма отправки растительного масла.

Айсулу Омарова
