На заснеженной дороге в Алматы машина вылетела на встречную полосу: пассажир получил травму

Ночью 23 января на пр. Саина рядом с индустриальной зоной Алматы водитель автомобиля Lexus GS вылетел на встречную полосу, сообщает Zakon.kz.

Во время снегопада автомобиль с полным салоном пассажиров двигался в северном направлении. Не справившись с управлением, он вылетел на полосу встречного движения.

На своем пути автомобиль снес три дерева, два из которых были достаточно крепкими.

Фото: Zakon.kz

Весь удар о деревья пришелся на пассажира, получившего перелом бедренной кости. Прибывшие на место медики срочно госпитализировали пострадавшего. Водитель и другие пассажиры обошлись без серьезных травм и отказались от медицинского осмотра. Автомобиль получил серьезные повреждения – его кузов буквально искорежило.

Фото: Zakon.kz

По счастливой случайности на его пути не оказалось других машин, что позволило избежать лобового столкновения. Сотрудники дорожной полиции занимаются оформлением данного ДТП.

Несколькими часами ранее в Алатауском районе Алматы произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого водитель Chevrolet Cobalt получила тяжелые травмы и доставлена в больницу.