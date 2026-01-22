#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-3°
$
505.71
591.43
6.65
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-3°
$
505.71
591.43
6.65
Происшествия

На заснеженной дороге в Алматы машина вылетела на встречную полосу: пассажир получил травму

ДТП в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 23.01.2026 03:57 Фото: Zakon.kz
Ночью 23 января на пр. Саина рядом с индустриальной зоной Алматы водитель автомобиля Lexus GS вылетел на встречную полосу, сообщает Zakon.kz.

Во время снегопада автомобиль с полным салоном пассажиров двигался в северном направлении. Не справившись с управлением, он вылетел на полосу встречного движения.

На своем пути автомобиль снес три дерева, два из которых были достаточно крепкими.

Фото: Zakon.kz

Весь удар о деревья пришелся на пассажира, получившего перелом бедренной кости. Прибывшие на место медики срочно госпитализировали пострадавшего. Водитель и другие пассажиры обошлись без серьезных травм и отказались от медицинского осмотра. Автомобиль получил серьезные повреждения – его кузов буквально искорежило.

Фото: Zakon.kz

По счастливой случайности на его пути не оказалось других машин, что позволило избежать лобового столкновения. Сотрудники дорожной полиции занимаются оформлением данного ДТП.

Несколькими часами ранее в Алатауском районе Алматы произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого водитель Chevrolet Cobalt получила тяжелые травмы и доставлена в больницу.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Алия Абди
Алия Абди
Читайте также
На трассе в Жамбылской области водитель ехал по встречной полосе
16:26, 19 мая 2023
На трассе в Жамбылской области водитель ехал по встречной полосе
В Алматы с новой развязки кубарем вылетел автомобиль: водитель сбежал с места ДТП
03:44, 16 ноября 2024
В Алматы с новой развязки кубарем вылетел автомобиль: водитель сбежал с места ДТП
Госпитализация и сорванная крыша: подросток на Lexus попал под автобетононасос в Алматы
22:54, 09 июня 2025
Госпитализация и сорванная крыша: подросток на Lexus попал под автобетононасос в Алматы
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: