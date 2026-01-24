В Караганде пассажир выпал из автобуса на ходу: кадры с места происшествия
Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева
На днях в Караганде произошел инцидент с пассажиром городского автобуса. Мужчина выпал из салона во время движения общественного транспорта. Сейчас он проходит лечение, сообщает Zakon.kz.
Жители, ставшие свидетелями произошедшего, опубликовали видео.
Также в социальных сетях размещено видео, но уже с камер видеонаблюдения, установленных в пассажирском салоне.
На запрос корреспондента в пресс-службе автобусного парка №3 подтвердили случай на маршруте.
По предварительным данным, за спиной пассажира находился рюкзак, который, вероятнее всего, мог помешать полному закрытию дверей, в связи с чем сработала автоматическая система защиты.
"Водитель начал движение, не убедившись в полном закрытии дверей. Пассажиру была оказана медицинская помощь, в настоящее время он находится в медицинском учреждении, его состояние стабильное".Пресс-служба автобусного парка №3
Кроме того, сказано, что видеозапись с камеры видеонаблюдения в данном автобусе уже изъята.
"Обстоятельства происшествия устанавливаются", – уточнили специалисты.
Тем временем в Астане запускают три новых автобусных маршрута.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript