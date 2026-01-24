#Казахстан в сравнении
Происшествия

В Караганде пассажир выпал из автобуса на ходу: кадры с места происшествия

Общественный транспорт в Астане, автобусы в Астане, автобусы Астаны, общественный транспорт Астаны, фото - Новости Zakon.kz от 24.01.2026 11:45 Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева
На днях в Караганде произошел инцидент с пассажиром городского автобуса. Мужчина выпал из салона во время движения общественного транспорта. Сейчас он проходит лечение, сообщает Zakon.kz.

Жители, ставшие свидетелями произошедшего, опубликовали видео.

Также в социальных сетях размещено видео, но уже с камер видеонаблюдения, установленных в пассажирском салоне.

На запрос корреспондента в пресс-службе автобусного парка №3 подтвердили случай на маршруте.

По предварительным данным, за спиной пассажира находился рюкзак, который, вероятнее всего, мог помешать полному закрытию дверей, в связи с чем сработала автоматическая система защиты.

"Водитель начал движение, не убедившись в полном закрытии дверей. Пассажиру была оказана медицинская помощь, в настоящее время он находится в медицинском учреждении, его состояние стабильное".Пресс-служба автобусного парка №3

Кроме того, сказано, что видеозапись с камеры видеонаблюдения в данном автобусе уже изъята.

"Обстоятельства происшествия устанавливаются", – уточнили специалисты.

Тем временем в Астане запускают три новых автобусных маршрута.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
