Три новых автобусных маршрута запускают в Астане

ТОО "City Transportation Systems" сегодня, 24 января 2026 года, обратилось к жителям и гостям Астаны с отличной новостью о новых маршрутах, сообщает Zakon.kz.

Так, согласно заявлению компании, с 25 января запускаются новые экспресс-маршруты № 506, 507 и 508.

№506 – ул. И. Жансугурова – жилой комплекс "Family Village".

№507 – железнодорожный вокзал "Нұрлы жол" – жилой комплекс "Жағалау-4".

№508 – железнодорожный вокзал "Нұрлы жол" – "Управление материально-технического обеспечения".

Специалисты подчеркивают, что новые маршруты охватывают важные направления города.

В частности, маршрут №506 обеспечит прямое движение по проспекту Мәңгілік Ел.

Экспресс-маршрут №507 следует по улице Сығанақ до проспекта Мәңгілік Ел и обеспечивает транспортное обслуживание на участке от проспекта Кабанбай батыра до проспекта Мәңгілік Ел, где ранее общественный транспорт не курсировал.

Маршрут №508 следует по новому участку улицы К. Мухамедханова (от улицы Ш. Айтматова до шоссе Коргалжын), по улице Сарайшық до остановки "Дом министерств", а далее по улице Ж. Нажимеденова до железнодорожного вокзала "Нұрлы жол".

