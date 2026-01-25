В мужской колонии Атырау произошел пожар: один заключенный пострадал

В Атырау вечером 24 января произошел пожар в мужской исправительной колонии. Возгорание началось около 17:20 на кровле одного из зданий учреждения, сообщает Zakon.kz.

Как пишет издание "Ак Жайык", в целях обеспечения безопасности осужденных временно эвакуировали в другие бараки, подъездные пути к колонии были перекрыты. В результате происшествия один из осужденных получил ожог.

На месте работали пожарные подразделения, сотрудники полиции и представители департамента уголовно-исполнительной системы. Причины и обстоятельства пожара устанавливаются.

Позже ситуацию прокомментировали в департаменте по чрезвычайным ситуациям Атырауской области. По данным ДЧС, сообщение о задымлении с кровли исправительного учреждения, расположенного в селе Таскала города Атырау, поступило на пульт 112. Прибывшие подразделения обнаружили открытое горение кровли двухэтажного здания. На момент возникновения пожара людей внутри не было – осужденные находились на вечерней прогулке. Погибших нет, возгорание полностью ликвидировано.

