Происшествия

В мужской колонии Атырау произошел пожар: один заключенный пострадал

Тюрьма, тюрьмы, места лишения свободы, зона, решетка, лишение свободы, заключенный, заключенные, заключение, колония, место заключения, места заключения, фото - Новости Zakon.kz от 25.01.2026 22:35 Фото: Zakon.kz
В Атырау вечером 24 января произошел пожар в мужской исправительной колонии. Возгорание началось около 17:20 на кровле одного из зданий учреждения, сообщает Zakon.kz.

Как пишет издание "Ак Жайык", в целях обеспечения безопасности осужденных временно эвакуировали в другие бараки, подъездные пути к колонии были перекрыты. В результате происшествия один из осужденных получил ожог.

На месте работали пожарные подразделения, сотрудники полиции и представители департамента уголовно-исполнительной системы. Причины и обстоятельства пожара устанавливаются.

Позже ситуацию прокомментировали в департаменте по чрезвычайным ситуациям Атырауской области. По данным ДЧС, сообщение о задымлении с кровли исправительного учреждения, расположенного в селе Таскала города Атырау, поступило на пульт 112. Прибывшие подразделения обнаружили открытое горение кровли двухэтажного здания. На момент возникновения пожара людей внутри не было – осужденные находились на вечерней прогулке. Погибших нет, возгорание полностью ликвидировано.

Ранее сообщалось о другом происшествии. 24 января 2026 года на территории одного из ТОО в селе Жанаауыл города Павлодара загорелся бензовоз.

Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
