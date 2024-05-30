Крупный пожар произошел в караоке-баре в Атырау

Крупный пожар 30 мая произошел в двухэтажном ресторанном комплексе в Атырау, сообщает Zakon.kz.

О пожаре пресс-служба МЧС РК сообщила в 22:04. В 23:15 стало известно, что его ликвидировали.

"Пожар в многофункциональном комплексе полностью ликвидирован на площади 280 кв. м. Жертв и пострадавших нет, причина возгорания устанавливается", – говорится в сообщении.

Фото: МЧС РК

Ранее сообщалось о другом пожаре. В Алматинской области 30 мая произошел пожар на территории складского помещения с медицинскими отходами и деревянными поддонами.