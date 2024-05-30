Лента новостей
0
Қаз
#Народный юрист #Паводки-2024 Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Крупный пожар произошел в караоке-баре в Атырау

Крупный пожар произошел в караоке-баре в Атырау, фото - Новости Zakon.kz от 30.05.2024 23:27 Фото: МЧС РК
Крупный пожар 30 мая произошел в двухэтажном ресторанном комплексе в Атырау, сообщает Zakon.kz.

О пожаре пресс-служба МЧС РК сообщила в 22:04. В 23:15 стало известно, что его ликвидировали. 

"Пожар в многофункциональном комплексе полностью ликвидирован на площади 280 кв. м. Жертв и пострадавших нет, причина возгорания устанавливается", – говорится в сообщении.
Крупный пожар произошел в караоке-баре в Атырау, фото - Новости Zakon.kz от 30.05.2024 23:27

Фото: МЧС РК

Ранее сообщалось о другом пожаре. В Алматинской области 30 мая произошел пожар на территории складского помещения с медицинскими отходами и деревянными поддонами. 

Читайте также

Складские помещения с медотходами горели в Алматинской области
Склад с медотходами горел в Алматинской области
пастух, Акмолинская оласть
Таинственно пропавшего пастуха в Акмолинской области нашли мертвым
Диана Абдуллаева
Атырау Пожар 2024 год
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Вокруг Астаны выставили посты полиции: в МВД дали объяснение
Вокруг Астаны выставили посты полиции: в МВД дали объяснение
Снег, сильные дожди и заморозки – прогноз погоды от &quot;Казгидромета&quot; на 30 мая
Снег, сильные дожди и заморозки – прогноз погоды от "Казгидромета" на 30 мая
Замена водительского удостоверения: все, что нужно знать казахстанцам
Замена водительского удостоверения: все, что нужно знать казахстанцам
Умерла Анастасия Заворотнюк
Умерла Анастасия Заворотнюк
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: