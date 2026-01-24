Бензовоз загорелся близ Павлодара: пострадал человек

24 января 2026 года на территории одного из ТОО в селе Жанаауыл города Павлодара загорелся бензовоз, сообщает Zakon.kz.

На пульт "101" поступило сообщение о возгорании бензовоза на территории одного из ТОО в селе Жанаауыл города Павлодара. По предварительным данным, пожар произошел в момент наполнения цистерны бензином, сообщили в МЧС.

"К месту происшествия незамедлительно были направлены подразделения ДЧС, а также бригада Центра медицины катастроф МЧС. Благодаря оперативным и слаженным действиям огнеборцев возгорание было ликвидировано в кратчайшие сроки. Удалось не допустить распространения огня на соседние объекты". МЧС РК

В медицинское учреждение с ожогами был доставлен сотрудник ТОО – мужчина 1969 года рождения. Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.

Фото: МЧС РК

МЧС напоминает, что при работе с горюче-смазочными материалами необходимо строго соблюдать требования пожарной безопасности – использовать только исправное оборудование, обеспечивать заземление при сливе и наливе топлива, исключить использование открытого огня и курение вблизи.

Неделей ранее в Павлодарской области загорелся грузовик с лошадьми.