Огонь охватил баню в частном секторе Кокшетау
Фото: пресс-служба МЧС РК
31 января в городе Кокшетау п. Красный яр произошел пожар в бане на территории частного жилого дома, сообщает Zakon.kz.
На место вызова были оперативно направлены огнеборцы ДЧС.
"Пожар был полностью ликвидирован на площади 70 кв. м. Предварительная причина возгорания: нарушение правил пожарной безопасности при монтаже отопительной печи", – рассказали в пресс-службе МЧС РК.
Как уточняется, во время пожара никто не пострадал.
