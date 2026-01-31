Огонь охватил баню в частном секторе Кокшетау

Фото: пресс-служба МЧС РК

31 января в городе Кокшетау п. Красный яр произошел пожар в бане на территории частного жилого дома, сообщает Zakon.kz.

На место вызова были оперативно направлены огнеборцы ДЧС. "Пожар был полностью ликвидирован на площади 70 кв. м. Предварительная причина возгорания: нарушение правил пожарной безопасности при монтаже отопительной печи", – рассказали в пресс-службе МЧС РК. Как уточняется, во время пожара никто не пострадал. Фото: пресс-служба МЧС РК Ранее сообщалось, что в Алматы рабочие успели покинуть горящий контейнер.

