В Кокшетау в частном жилом доме произошел пожар
Фото: ДЧС Акмолинской области
12 марта в 02:07 в Кокшетау по ул. Жубанова в частном жилом доме произошел пожар, сообщает Zakon.kz.
По данным ДЧС Акмолинской области, площадь пожара составила 150 кв. м. На место происшествия незамедлительно выехали 19 спасателей и пять единиц техники ДЧС области.
Фото: ДЧС Акмолинской области
Пожар ликвидирован в 03:39. Жертв и пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.
В прошлом месяце в Кокшетау выявили массовую первичную регистрацию зарубежных авто по поддельным документам.
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