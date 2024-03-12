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В Кокшетау в частном жилом доме произошел пожар

Пожар, фото - Новости Zakon.kz от 12.03.2024 07:20 Фото: ДЧС Акмолинской области
12 марта в 02:07 в Кокшетау по ул. Жубанова в частном жилом доме произошел пожар, сообщает Zakon.kz.

По данным ДЧС Акмолинской области, площадь пожара составила 150 кв. м. На место происшествия незамедлительно выехали 19 спасателей и пять единиц техники ДЧС области.

Пожар, фото - Новости Zakon.kz от 12.03.2024 07:20

Фото: ДЧС Акмолинской области

Пожар ликвидирован в 03:39. Жертв и пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.

В прошлом месяце в Кокшетау выявили массовую первичную регистрацию зарубежных авто по поддельным документам.

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Алия Абди
Акмолинская область Кокшетау
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