В Кокшетау в частном жилом доме произошел пожар

12 марта в 02:07 в Кокшетау по ул. Жубанова в частном жилом доме произошел пожар, сообщает Zakon.kz.

По данным ДЧС Акмолинской области, площадь пожара составила 150 кв. м. На место происшествия незамедлительно выехали 19 спасателей и пять единиц техники ДЧС области.

Фото: ДЧС Акмолинской области

Пожар ликвидирован в 03:39. Жертв и пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.

В прошлом месяце в Кокшетау выявили массовую первичную регистрацию зарубежных авто по поддельным документам.