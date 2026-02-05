#Казахстан в сравнении
Происшествия

Девочка выпила уксус в школе в СКО: подробности происшествия

Пациенты в палате, палата, лечение, медицинское учреждение, больница, госпитализация, фото - Новости Zakon.kz от 05.02.2026 15:57 Фото: Zakon.kz
В отдаленном селе Гусаковка Айыртауского района Северо-Казахстанской области 16-летняя школьница была экстренно госпитализирована после отравления уксусной эссенцией. Девочку доставили санавиацией в областную детскую больницу Петропавловска, она находится в реанимации, сообщает Zakоn.kz.

ЧП произошло утром 4 февраля 2026 года. Десятиклассница принесла с собой в школу бутылку 70-процентной уксусной эссенции, зашла в туалет и выпила ее. Девочку нашли без сознания и сразу вызвали сельскую скорую. Возможно, она осталась жива, потому что ее вовремя бросились искать: учителя забили тревогу, так как ученица не пришла на первый урок.

Ее экстренно отвезли в Айыртаускую районную больницу в селе Саумалколь, но медики оценили всю тяжесть ситуации и вызвали помощь из областного центра.

Фото: Zakon.kz/Инна Литвиненко

"После первичной оценки и определения состояния ребенка было принято решение о привлечении санитарной авиации. Бортом санавиации с бригадой профильных специалистов пациентка была доставлена в многопрофильную детскую областную больницу в Петропавловск. На сегодняшний день ребенок находится в отделении реанимации и интенсивной терапии. Состояние оценивается как крайне тяжелое. Медицинская помощь оказывается в полном объеме, принимаются все меры для стабилизации состояния", – отметила пресс-секретарь Управления здравоохранения акимата СКО Гульнар Калиева.

От прогнозов врачи воздерживаются. Степень внутренних ожогов пока только определяется. Главной задачей сейчас является стабилизация состояния пациентки, находящейся в критическом состоянии. Что стало причиной трагедии, выясняет специальная комиссия из управления образования. Педагоги уверяют: школьницу знают только с хорошей стороны.

Фото: Zakon.kz/Инна Литвиненко

"В школе она характеризуется положительно, в конфликтах не замечена, с учителями и одноклассниками всегда дружелюбна. Сразу на место выехала специальная комиссия психологической поддержки, и все обстоятельства дела выясняются", – прокомментировала корреспонденту Zakon.kz пресс-секретарь Управления образования акимата СКО Асель Уразбаева.

Обстоятельства произошедшего выясняет следствие. Полицейские пока в комментариях крайне сдержанны.

"По данному факту полицией ведется досудебное расследование. В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на всестороннее и объективное установление обстоятельств произошедшего. Иная информация в соответствии с законодательством не подлежит разглашению", – сказала пресс-секретарь ДП СКО Адемау Мендыбаева.

Ранее мы рассказали о подробностях отравления в столичной школе "Мирас".

А в Атырау начата проверка организации питания в одном из частных детсадов, где три месяца детям выдавали в рационе исключительно куриные окорочка.

Фото Инна Литвиненко
Инна Литвиненко
