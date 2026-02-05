#Казахстан в сравнении
Происшествия

Фейковый аккаунт и угрозы: школьница и ее семья подверглись буллингу в Алматинской области

школьница и ее семья подверглись буллингу в Алматинской области, фото - Новости Zakon.kz от 05.02.2026 22:10 Фото: pixabay
В Алматинской области восьмиклассница стала жертвой жестокого розыгрыша. Неизвестные завели в соцсетях фейковый аккаунт с ее фотографиями и предлагали интимные услуги, сообщает Zakon.kz.

По информации КТК, несовершеннолетней в итоге стали звонить потенциальные клиенты.

"Ее фото используют, ее номер телефона. Указали фамилию, имя. Где она учится, в каком классе, где эта школа находится. Ей писали лично на номер телефона. И просили, прямо угрожали: твой аккаунт, давай скидывай фото. Через этот аккаунт они начали писать учителям этой школы. Чтобы все именно обратили внимание на мою дочь. Я виню школу первым делом. Из-за того, что молчали". Мать пострадавшей Индира Ким

По словам матери, о случившемся она узнала лишь после того, как ее 13-летней дочери стали звонить и писать с иностранных номеров. Неизвестные мужчины предлагали несовершеннолетней деньги взамен на интим. Семья уверена, что к созданию фейкового аккаунта причастен кто-то из школы. Якобы злоумышленники использовали личные данные девочки, которые известны только ее учителям и одноклассникам, – номер и адрес учебного заведения.

После того как родители сами написали на фейковый аккаунт, им начали угрожать расправой над ребенком. А вскоре страницу удалили. В администрации школы заявили, в ситуации сейчас разбираются.

"Я вчера в РОВД, к нашему школьному инспектору обратилась. Что у нас такой инцидент идет. Как будем решать. Они сказали, что родители сегодня должны до обеда приехать. Если будет касаться школы, в дальнейшем мы найдем этого ученика. РОВД сразу найдет этого ученика. Мы будем с родителями, РОВД, все поедем. И меры будем принимать как положено. МРП, штрафами", – заявляет завуч по воспитательной работе средней школы им. М. Габдуллина Назгул Орисбек.

Ранее сообщалось, что вымогательство и буллинг казахстанских студентов привели к драке и уголовному делу.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
