Вымогательство и буллинг казахстанских студентов привели к драке и уголовному делу

После нескольких месяцев буллинга первокурсники в Туркестанской области избили второкурсников, но те подали заявление в полицию, сообщает Zakon.kz.

По информации "Седьмого канала", о давлении со стороны старшекурсников заявили студенты первого курса колледжа №17 города Арыс. По их словам, с начала учебного года второкурсники требовали у них деньги, а в противном случае – избивали.

Со слов первокурсников, они жаловались преподавателям, но те их не услышали. Тогда они обратились за помощью к инспектору по делам несовершеннолетних, но тот, по словам студентов, стал оказывать давление на них самих.

Спустя несколько месяцев парни не выдержали издевательств и коллективно избили второкурсников. Получившие отпор студенты подали заявление в полицию и в отношении первокурсников возбудили уголовное дело по статье "Умышленное причинение легкого вреда здоровью".

В департаменте полиции рассказали, что обе стороны отказываются проходить необходимые процедуры.

"В рамках уголовного дела будут проверены все доводы, изложенные потерпевшим и другими участниками произошедшего. Также будет рассмотрен вопрос о привлечении родителей к ответственности за ненадлежащее воспитание. Окончательное процессуальное решение будет принято по результатам расследования", – прокомментировал инцидент заместитель начальника областного ДП Бауыржан Зиятаев.

