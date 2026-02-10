#Казахстан в сравнении
Происшествия

Шесть учеников отравились во время школьного шоу в Алматы

Школа, школы, школьный кабинет, школьные кабинеты, класс, классы, школьные занятия, уроки , фото - Новости Zakon.kz от 10.02.2026 16:22 Фото: Zakon.kz
В Алматы шесть детей оказались в больнице после использования сценического генератора дыма в одной из городских гимназий, сообщает Zakon.kz.

Известно, что инцидент произошел 9 февраля 2026 года. В Управлении образования города уточнили, что в актовом зале гимназии проходило культурное мероприятие, где был использован сценический генератор дыма.

Однако уже после его применения несколько учащихся почувствовали недомогание в виде кашля и слезотечения.

На место происшествия прибыли сотрудники скорой помощи, которые госпитализировали шестерых 12-летних детей с признаками острого отравления сухим туманом.

Теперь все обратившиеся находятся в профильном токсикологическом отделении.

"Состояние средней степени тяжести, стабильное. Лечение получают в полном объеме, согласно протоколу диагностики и лечения".Пресс-служба Управления образования Алматы

Также отмечено, что по факту произошедшего проведено служебное разбирательство.

Педагог, допустивший использование оборудования, привлечен к дисциплинарной ответственности.

Кроме того, специалисты Национального центра экспертизы провели лабораторные исследования проб воздуха. Результаты исследований будут известны позже.

В декабре 2025 года мы рассказывали, что 52 человека отравились в поезде в Алматы. Всех пострадавших доставили в приемные покои стационаров для обследования, по результатам госпитализировано 10 детей, из них двое – в реанимацию.

Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
