#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+8°
$
494.75
586.77
6.38
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+8°
$
494.75
586.77
6.38
Общество

Стало известно, когда в Алматы уберут новогодние елки

Новый год, новогодний праздник, празднование, празднования, новогодние каникулы, зимние каникулы, новогодние выходные, новогодние праздники, новогодние украшения, новогоднее оформление города, новогодние декорации, новогодняя елка, фото - Новости Zakon.kz от 10.02.2026 18:07 Фото: Zakon.kz
Жители и гости Алматы в социальных сетях интересовались, когда красивое новогоднее оформление южной столицы начнут демонтировать. Сегодня, 10 февраля 2026 года, на этот вопрос ответили в городском управлении культуры, сообщает Zakon.kz.

Из ответа ведомства следует, что работы по демонтажу новогодних елок были начаты в конце прошлой недели.

"В настоящее время проводится поэтапный разбор и вывоз конструкций, демонтаж декоративных элементов и осветительного оборудования, а также приведение территорий в надлежащее состояние. Плановый срок выполнения работ составляет от 7 до 10 дней и зависит от погодных условий и технических особенностей размещения елок. После завершения демонтажа все элементы конструкций будут направлены на хранение в складские помещения".Управление культуры Алматы

В ведомстве напомнили, что основные новогодние елки и малые архитектурные формы (МАФы) были установлены в 21 главных локациях города.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 10.02.2026 18:07
13 новых новогодних локаций появились в разных районах Алматы

В начале декабря 2025 года мы писали, как украсят города Казахстана к Новому году и сколько это будет стоить. Подробнее – по ссылке.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Читайте также
Стало известно, когда в Алматы зажгут главную новогоднюю елку
09:22, 18 декабря 2025
Стало известно, когда в Алматы зажгут главную новогоднюю елку
Главный концерт и новогодний фейерверк: куда сходить в Алматы 31 декабря
17:25, 30 декабря 2025
Главный концерт и новогодний фейерверк: куда сходить в Алматы 31 декабря
Сколько потратили на новогоднее оформление Алматы
17:36, 20 декабря 2023
Сколько потратили на новогоднее оформление Алматы
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Ислам Махачев назвал лучший гол, который когда-либо видел в футболе
18:33, Сегодня
Ислам Махачев назвал лучший гол, который когда-либо видел в футболе
Бывший тренер сборной Казахстана официально нашёл работу в КХЛ
18:11, Сегодня
Бывший тренер сборной Казахстана официально нашёл работу в КХЛ
Обещавший нокаутировать Рахмонова американец "принизил" целый дивизион UFC
17:50, Сегодня
Обещавший нокаутировать Рахмонова американец "принизил" целый дивизион UFC
Бибисара Асаубаева получила многомиллионную премию, но не от государства
17:28, Сегодня
Бибисара Асаубаева получила многомиллионную премию, но не от государства
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: