Стало известно, когда в Алматы уберут новогодние елки

Жители и гости Алматы в социальных сетях интересовались, когда красивое новогоднее оформление южной столицы начнут демонтировать. Сегодня, 10 февраля 2026 года, на этот вопрос ответили в городском управлении культуры, сообщает Zakon.kz.

Из ответа ведомства следует, что работы по демонтажу новогодних елок были начаты в конце прошлой недели.

"В настоящее время проводится поэтапный разбор и вывоз конструкций, демонтаж декоративных элементов и осветительного оборудования, а также приведение территорий в надлежащее состояние. Плановый срок выполнения работ составляет от 7 до 10 дней и зависит от погодных условий и технических особенностей размещения елок. После завершения демонтажа все элементы конструкций будут направлены на хранение в складские помещения". Управление культуры Алматы

В ведомстве напомнили, что основные новогодние елки и малые архитектурные формы (МАФы) были установлены в 21 главных локациях города.

