В Алматы молодой водитель погиб в жутком лобовом столкновении с грузовиком

В Алматы на Кульджинском тракте утром 24 февраля 2026 года произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие (ДТП), сообщает Zakon.kz.

Авария произошла между проспектом Рыскулова и улицей Бухтарминская, напротив АЗС "Сокол". Столкнулись груженый грузовик Mercedes-Benz Actros и Mazda 626.





Фото: Zakon.kz

Как рассказал водитель грузовика, он двигался в северном направлении по Кульджинке. И в какой-то момент увидел, что с полосы встречного движения на высокой скорости прямо на него выехала Mazda.







Фото: Zakon.kz

Со слов водителя Actros, он стал уходить от столкновения, при этом Mazda не снижала скорости и не меняла траекторию. В итоге произошло жесткое лобовое столкновение.







Фото: Zakon.kz

В результате ДТП водителя легковушки зажало в авто. Прибывшие на место врачи скорой помощи констатировали его смерть. Сотрудники Службы спасения извлекли тело погибшего из искореженного авто.







Фото: Zakon.kz

На месте ДТП сотрудники полиции выясняют все обстоятельства. Погибший водитель – 2006 года рождения.





Фото: Zakon.kz

После аварии на Кульджинке в обоих направлениях образовался затор.





