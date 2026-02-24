В Алматы молодой водитель погиб в жутком лобовом столкновении с грузовиком
Авария произошла между проспектом Рыскулова и улицей Бухтарминская, напротив АЗС "Сокол". Столкнулись груженый грузовик Mercedes-Benz Actros и Mazda 626.
Фото: Zakon.kz
Как рассказал водитель грузовика, он двигался в северном направлении по Кульджинке. И в какой-то момент увидел, что с полосы встречного движения на высокой скорости прямо на него выехала Mazda.
Фото: Zakon.kz
Со слов водителя Actros, он стал уходить от столкновения, при этом Mazda не снижала скорости и не меняла траекторию. В итоге произошло жесткое лобовое столкновение.
Фото: Zakon.kz
В результате ДТП водителя легковушки зажало в авто. Прибывшие на место врачи скорой помощи констатировали его смерть. Сотрудники Службы спасения извлекли тело погибшего из искореженного авто.
Фото: Zakon.kz
На месте ДТП сотрудники полиции выясняют все обстоятельства. Погибший водитель – 2006 года рождения.
Фото: Zakon.kz
После аварии на Кульджинке в обоих направлениях образовался затор.
