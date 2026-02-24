#Референдум-2026
Происшествия

В Алматы молодой водитель погиб в жутком лобовом столкновении с грузовиком

ДТП в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 24.02.2026 12:22 Фото: Zakon.kz
В Алматы на Кульджинском тракте утром 24 февраля 2026 года произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие (ДТП), сообщает Zakon.kz.

Авария произошла между проспектом Рыскулова и улицей Бухтарминская, напротив АЗС "Сокол". Столкнулись груженый грузовик Mercedes-Benz Actros и Mazda 626.

ДТП в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 24.02.2026 12:22

Фото: Zakon.kz

Как рассказал водитель грузовика, он двигался в северном направлении по Кульджинке. И в какой-то момент увидел, что с полосы встречного движения на высокой скорости прямо на него выехала Mazda.

ДТП в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 24.02.2026 12:22

Фото: Zakon.kz

Со слов водителя Actros, он стал уходить от столкновения, при этом Mazda не снижала скорости и не меняла траекторию. В итоге произошло жесткое лобовое столкновение.

ДТП в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 24.02.2026 12:22

Фото: Zakon.kz

В результате ДТП водителя легковушки зажало в авто. Прибывшие на место врачи скорой помощи констатировали его смерть. Сотрудники Службы спасения извлекли тело погибшего из искореженного авто.

ДТП в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 24.02.2026 12:22

Фото: Zakon.kz

На месте ДТП сотрудники полиции выясняют все обстоятельства. Погибший водитель – 2006 года рождения.

ДТП в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 24.02.2026 12:22

Фото: Zakon.kz

После аварии на Кульджинке в обоих направлениях образовался затор.


Ночью 23 февраля в Алатауском районе Алматы столкнулись Toyota Alphard и кроссовер Subaru Forester, оба авто отбросило на встречную полосу.

Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
