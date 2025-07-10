Грузовик раздавил машину "күзет" – водитель погиб на месте
Фото: ДП Карагандинской области
Утром 10 июля 2025 года в Караганде произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие (ДТП), сообщает Zakon.kz.
По информации пресс-службы Департамента полиции Карагандинской области, авария случилась примерно в 10:30 на пересечении улиц Толепова и Жилстроевская.
"По предварительным данным, водитель грузового автомобиля марки Shacman, двигаясь по второстепенной дороге, не уступил дорогу автомобилю Lada Granta, имеющему преимущество, в результате чего произошло столкновение. В результате ДТП 25-летний водитель Lada скончался на месте. Его пассажир с различными травмами был госпитализирован в медицинское учреждение", – сказано в сообщении.
По данному факту возбуждено уголовное дело, назначены соответствующие экспертизы.
5 июля в Карагандинской области произошло ДТП, в котором погибли семь человек.
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