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Происшествия

Грузовик раздавил машину "күзет" – водитель погиб на месте

попавшие в ДТП грузовик и машина охранной службы, фото - Новости Zakon.kz от 10.07.2025 12:12 Фото: ДП Карагандинской области
Утром 10 июля 2025 года в Караганде произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие (ДТП), сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы Департамента полиции Карагандинской области, авария случилась примерно в 10:30 на пересечении улиц Толепова и Жилстроевская.

"По предварительным данным, водитель грузового автомобиля марки Shacman, двигаясь по второстепенной дороге, не уступил дорогу автомобилю Lada Granta, имеющему преимущество, в результате чего произошло столкновение. В результате ДТП 25-летний водитель Lada скончался на месте. Его пассажир с различными травмами был госпитализирован в медицинское учреждение", – сказано в сообщении.

По данному факту возбуждено уголовное дело, назначены соответствующие экспертизы.

5 июля в Карагандинской области произошло ДТП, в котором погибли семь человек

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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