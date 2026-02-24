Опубликована важная информация для желающих пройти мартовское ЕНТ
В обращении к участникам ЕНТ идет серьезное напоминание о том, что прием заявлений на мартовское ЕНТ завершается 25 февраля в 23:59.
"После указанного времени изменить пункт, дату и время тестирования будет невозможно", – добавили специалисты.
Также сказано, что изменения в выборе профильных предметов и языка тестирования допускаются не позднее чем за 24 часа до начала тестирования.
Участников тестирования в очередной раз попросили быть максимально внимательными при подаче заявления.
13 февраля 2026 года Национальный центр тестирования опубликовал итоги январского ЕНТ.
Время тестирования – 4 часа (240 минут). Стоит отметить, что для детей с особыми образовательными потребностями сохранится дополнительное время в 40 минут.
Депутат Мажилиса Магеррам Магеррамов 4 февраля 2026 года заявил о неравенстве условий для поступления в вузы среди выпускников школ. Он призвал улучшить подготовку школьников к ЕНТ.