Опубликована важная информация для желающих пройти мартовское ЕНТ

Национальный центр тестирования 24 февраля 2026 года опубликовал важную информацию по мартовскому Единому национальному тестированию (ЕНТ), сообщает Zakon.kz.

В обращении к участникам ЕНТ идет серьезное напоминание о том, что прием заявлений на мартовское ЕНТ завершается 25 февраля в 23:59.

"После указанного времени изменить пункт, дату и время тестирования будет невозможно", – добавили специалисты.

Также сказано, что изменения в выборе профильных предметов и языка тестирования допускаются не позднее чем за 24 часа до начала тестирования.

Участников тестирования в очередной раз попросили быть максимально внимательными при подаче заявления.

13 февраля 2026 года Национальный центр тестирования опубликовал итоги январского ЕНТ.

Время тестирования – 4 часа (240 минут). Стоит отметить, что для детей с особыми образовательными потребностями сохранится дополнительное время в 40 минут.

Депутат Мажилиса Магеррам Магеррамов 4 февраля 2026 года заявил о неравенстве условий для поступления в вузы среди выпускников школ. Он призвал улучшить подготовку школьников к ЕНТ.