В Индонезии задержали казахстанца, подозреваемого в корыстном убийстве двух человек

Сотрудники МВД Казахстана при взаимодействии с зарубежными коллегами в деревне Сенару на острове Ломбок в Индонезии задержали мужчину, подозреваемого в убийстве при отягчающих обстоятельствах, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы ведомства, вместе с ним установлена его бывшая супруга, ранее объявленная в международный розыск как без вести пропавшая.





"По данным следствия, в ноябре 2025 года в Атырауской области подозреваемый, действуя умышленно, из корыстных побуждений и на почве длительных бытовых конфликтов, заранее спланировал и совершил убийство двух лиц. После совершения преступления с целью сокрытия следов он закопал тела под хозяйственной постройкой, уничтожил следы крови, а также завладел имуществом и денежными средствами потерпевших", – говорится в сообщении.

В настоящее время решается вопрос об их депортации в Казахстан.

Ранее Генеральная прокуратура РК из Кыргызстана экстрадировала казахстанца, подозреваемого в совершении тяжкого преступления в сфере экономической деятельности.