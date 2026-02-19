#Референдум-2026
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+12°
$
489.3
578.94
6.38
События

Ущерб 350 млн тенге: экстрадированному в Казахстан беглецу грозит 7 лет тюрьмы

экстрадированный из Кыргызстана в Казахстан, фото - Новости Zakon.kz от 19.02.2026 09:37 Фото: Генеральная прокуратура
Генеральная прокуратура РК из Кыргызстана экстрадировала казахстанца, подозреваемого в совершении тяжкого преступления в сфере экономической деятельности, сообщает Zakon.kz.

В надзорном органе 19 февраля 2026 года рассказали, что в 2023 году подозреваемый с целью извлечения имущественной выгоды организовал схему по выписке фиктивных счетов-фактур без фактического выполнения работ.

"В результате незаконных действий государству причинен ущерб в виде неуплаты налогов в бюджет на сумму около 350 млн тенге. После совершения преступления подозреваемый скрылся, в связи с чем был объявлен в международный розыск. В марте 2025 года он был задержан в Бишкеке, откуда по запросу Генеральной прокуратуры Казахстана экстрадирован на Родину", – сообщили в Генпрокуратуре.

В настоящее время мужчина водворен в следственный изолятор.

За совершение этого преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до 7 лет, с конфискацией имущества.

В Астане ранее осудили беглого преступника, который склонял человека к даче взятки 30 млн тенге за освобождение от уголовной ответственности. Ему дали 10 лет лишения свободы.

Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
