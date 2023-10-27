Убийство около ресто-бара в Шымкенте: подозреваемого задержали

В Шымкенте полицейские задержали подозреваемого в убийстве мужчины около ресто-бара, сообщает Zakon.kz.

26 октября в полицию поступило сообщение об обнаружении тела мужчины по улице Тауке хана.



"Следственно-оперативная группа установила личность погибшего. Им оказался местный житель, 1969 г.р.", – говорится в сообщении.

Полицейские установили, что между двумя мужчинами произошел конфликт, в ходе которого от удара в область головы потерпевший скончался.

Полицейские зарегистрировали факт в ЕРДР по ч. 3 ст. 106 УК РК "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего".

Подозреваемого задержали и взяли под стражу. Назначена судебно-медицинская экспертиза. Проводится досудебное расследование.

Летом 2023 года в Шымкенте между другими двумя мужчинами произошел конфликт, в результате чего они подрались. Один человек скончался.