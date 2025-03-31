В Темиртау подростки жестоко избили одинокого пенсионера, сняв это на видео

Казнет потрясли кадры из Карагандинской области. В Темиртау группа несовершеннолетних ворвалась в дом 67-летнего мужчины, жестоко избила его и засняла происходящее на видео. В пресс-службе регионального Департамента полиции (ДП) заявили Zakon.kz, что возбуждено уголовное дело.

По информации, размещенной в социальных сетях, злоумышленники представились электриками, чтобы мужчина открыл им дверь. Также известно, что пенсионер проживал один, его родные уже скончались. Кроме того, несовершеннолетние снятое видео рассылали среди своих сверстников.

После произошедшего пострадавшего госпитализировали.

На запрос корреспондента Zakon.kz 31 марта 2025 года в пресс-службе Департамента полиции (ДП) Карагандинской области уточнили, что данный случай был выявлен участковыми инспекторами полиции в рамках профилактической работы – до публикации видеозаписи в социальных сетях.

В продолжение сказано, что по факту нападения на 67-летнего жителя Темиртау возбуждено уголовное дело.

"Все виновные лица, в том числе несовершеннолетние, установлены, задержаны и водворены в изолятор временного содержания. Законные представители несовершеннолетних будут привлечены к ответственности за ненадлежащее воспитание". Пресс-служба ДП Карагандинской области

По данным правоохранителей, все подростки поставлены на профилактический учет.

"Ход расследования находится на контроле руководства Департамента полиции области", – заключили в ведомстве.

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