Происшествия

ГАЗель заглохла при -35: павлодарские полицейские помогли фермеру и его пассажирам

фермер поблагодарил полицейских за помощь, фото - Новости Zakon.kz от 26.02.2026 18:45 Фото: polisia.kz
Около 03:00 в полицию Майского района позвонил мужчина и просил помощи, так как его машина сломалась на автодороге Атамекен – Курчатов и самостоятельно справиться он не может, сообщает Zakon.kz.

Водитель автомашины ГАЗель – фермер, следовал из Кокшетау в ВКО с грузом строительного леса. Кроме водителя, в салоне находились два пассажира. По пути следования транспорт заглох, на улице мороз -35 градусов, в течение нескольких часов путники пытались самостоятельно исправить неисправность, но из-за мороза ничего не получалось. В такое время проезжающих мимо машин не было.

Прибывшие на место сотрудники полиции Адлет Оналбаев и Ильдар Абдулкаримов оказали помощь: помогли доставить транспорт до пункта обогрева, напоили горячим питанием, обеспечили их безопасность и приняли меры по разрешению сложившейся ситуации.

"Благодаря оперативным и профессиональным действиям полицейских мы не остались на дороге в условиях сильного мороза. Нам помогли, нас согрели. Большое спасибо ребятам за своевременную помощь, неравнодушие и поддержку", – говорит спасенный водитель.

В ведомстве отметили, главная задача полиции – обеспечить безопасность граждан. В период сильных морозов сотрудники полиции несут усиленное дежурство на автодорогах области, осуществляют патрулирование загородных трасс и ориентированы на своевременное выявление транспортных средств, оказавшихся в сложной ситуации.

Полиция напоминает водителям о необходимости тщательной подготовки транспортных средств к эксплуатации в зимний период, проверки технического состояния автомобиля перед выездом и соблюдения мер личной безопасности при дальних поездках в условиях низких температур.

Ранее сообщалось, что полицейские помогли пассажирам и водителю автобуса на трассе в Акмолинской области.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
