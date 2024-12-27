Полицейские помогли иностранцу на трассе Алматы – Усть-Каменогорск

На днях в Коксуском районе сотрудники полиции оказали помощь гражданину Турции, чья машина вышла из строя на автодороге республиканского значения Алматы – Усть-Каменогорск, сообщает Zakon.kz.

По информации полиции, находясь в сложных погодных условиях вдали от населенных пунктов, мужчина оказался в затруднительной ситуации. Патрулируя участок дороги, стражи порядка заметили неисправную машину и остановились, чтобы выяснить причину стоянки.

"Оценив проблему, стражи порядка помогли водителю устранить неисправность, обеспечив его безопасность и возможность продолжить путь. Иностранный гость выразил искреннюю благодарность сотрудникам полиции за их оперативность и отзывчивость. Он отметил, что подобное отношение к путешественникам оставляет самые теплые впечатления о стране и ее жителях". Пресс-служба МВД РК

Ранее сообщалось, что в ЗКО полиция спасла пожилого мужчину, застрявшего на машине в степи.