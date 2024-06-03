Загадочно пропавшую молодую женщину нашли мертвой в Семее
Фото: Zakon.kz
В Семее нашли тело 30-летней женщины, которая пропала неделю назад, сообщает Zakon.kz.
Неделю назад в соцсетях распространилась информация волонтеров об ее исчезновении. По информации волонтеров, погибшая выехала в Семей на попутной машине и после этого она перестала выходить на связь.
3 июня в Департаменте полиции Абайской области сообщили, что установлены обстоятельства исчезновения 30-летней женщины.
"Начато досудебное расследование по факту убийства. Подозреваемая женщина арестована. Проводятся следственные действия, назначены соответствующие экспертизы", – говорится в сообщении.
Ранее сообщалось о другой трагедии. 23 мая в Сайрамском районе Туркестанской области погиб ученик 10 класса. По предварительным данным, подросток несколько дней отсутствовал дома.
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