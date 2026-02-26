Пешком по сугробам: мужчина пропал по пути на работу в Акмолинской области

Фото: пресс-служба МЧС РК

Накануне в Акмолинской области 35-летний мужчина пешком шел из села Жанажол Целиноградского района в крестьянское хозяйство, расположенное в 6 км от дома, и пропал. Из-за отсутствия дороги ему пришлось идти по глубоким сугробам, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы МЧС РК, позже спасатели совместно с медиками обнаружили его с признаками обморожения нижних конечностей.

"Сотрудники МЧС на вездеходе доставили пострадавшего в ближайший населенный пункт и передали бригаде скорой помощи. Состояние мужчины стабильное", – говорится в сообщении. После оказания медицинской помощи мужчину отпустили домой. Ранее павлодарские полицейские помогли фермеру и его пассажирам, застрявшим на трассе во время мороза.

