Происшествия

Пешком по сугробам: мужчина пропал по пути на работу в Акмолинской области

мужчина потерялся в сугробах по пути на работу, фото - Новости Zakon.kz от 26.02.2026 22:37 Фото: пресс-служба МЧС РК
Накануне в Акмолинской области 35-летний мужчина пешком шел из села Жанажол Целиноградского района в крестьянское хозяйство, расположенное в 6 км от дома, и пропал. Из-за отсутствия дороги ему пришлось идти по глубоким сугробам, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы МЧС РК, позже спасатели совместно с медиками обнаружили его с признаками обморожения нижних конечностей.


"Сотрудники МЧС на вездеходе доставили пострадавшего в ближайший населенный пункт и передали бригаде скорой помощи. Состояние мужчины стабильное", – говорится в сообщении.

После оказания медицинской помощи мужчину отпустили домой.

Ранее павлодарские полицейские помогли фермеру и его пассажирам, застрявшим на трассе во время мороза.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
