#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+3°
$
502.6
589.95
6.5
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+3°
$
502.6
589.95
6.5
Происшествия

Ночь на грани трагедии: мать и двое маленьких детей чудом выжили в Кокшетау

мать и двое маленьких детей отравились угарным газом в Кокшетау, фото - Новости Zakon.kz от 02.03.2026 20:56 Фото: Zakon.kz
В Кокшетау 33-летняя мать и двое ее несовершеннолетних детей отравились в собственном доме угарным газом, сообщает Zakon.kz.

По предварительным данным пресс-службы ДЧС Акмолинской области, причиной отравления стала неисправность печного отопления. Кроме того, женщина закрыла печную заслонку на ночь, что привело к скоплению угарного газа.


"В областную многопрофильную больницу были доставлены все трое. После осмотра дети отпущены домой, женщина госпитализирована. По словам медиков, ее состояние стабильное", – говорится в сообщении.

ДЧС призывает строго соблюдать меры безопасности при эксплуатации печного отопления.

Ранее в Северо-Казахстанской области участились случаи преднамеренного отравления уксусом.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Читайте также
Трагедия в Туркестанской области: мать и двое детей найдены мертвыми в частном доме
23:29, 12 января 2026
Трагедия в Туркестанской области: мать и двое детей найдены мертвыми в частном доме
Полгода ищут мать двоих детей в Павлодаре
06:30, 27 мая 2023
Полгода ищут мать двоих детей в Павлодаре
Мать и трое детей в Костанайской области отравились угарным газом
19:09, 29 февраля 2024
Мать и трое детей в Костанайской области отравились угарным газом
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Вратарь сборной Казахстана помог своему клубу победить в чемпионате России
20:40, Сегодня
Вратарь сборной Казахстана помог своему клубу победить в чемпионате России
Супруга Шавката Рахмонова 19 раз за год привлекалась за нарушения ПДД
20:27, Сегодня
Супруга Шавката Рахмонова 19 раз за год привлекалась за нарушения ПДД
Семья погибшей в ДТП девушки простила жену Шавката Рахмонова: подробности
20:07, Сегодня
Семья погибшей в ДТП девушки простила жену Шавката Рахмонова: подробности
В Европе оценили трансфер Галымжана Кенжебека в РПЛ
19:37, Сегодня
В Европе оценили трансфер Галымжана Кенжебека в РПЛ
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: