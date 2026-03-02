Ночь на грани трагедии: мать и двое маленьких детей чудом выжили в Кокшетау

Фото: Zakon.kz

В Кокшетау 33-летняя мать и двое ее несовершеннолетних детей отравились в собственном доме угарным газом, сообщает Zakon.kz.

По предварительным данным пресс-службы ДЧС Акмолинской области, причиной отравления стала неисправность печного отопления. Кроме того, женщина закрыла печную заслонку на ночь, что привело к скоплению угарного газа.

"В областную многопрофильную больницу были доставлены все трое. После осмотра дети отпущены домой, женщина госпитализирована. По словам медиков, ее состояние стабильное", – говорится в сообщении. ДЧС призывает строго соблюдать меры безопасности при эксплуатации печного отопления. Ранее в Северо-Казахстанской области участились случаи преднамеренного отравления уксусом.

