Трагедия в Туркестанской области: мать и двое детей найдены мертвыми в частном доме

Мать и двое детей отравились угарным газом в селе Шубарсу Туркестанской области. Тела в частном доме нашли коллеги погибшей, которые выломали двери и успели спасти третьего ребенка, сообщает Zakon.kz.

По информации КТК, 38-летняя воспитательница детского сада снимала небольшой дом, где жила с тремя сыновьями. С мужем они были в разводе. Соседи рассказывают, что незадолго до случившегося женщина собиралась почистить дымоход. Но не успела. Тревогу забили коллеги, когда та утром не пришла на работу. Вместе с ней мертвыми нашли мальчиков пяти и семи лет.

"Когда коллеги пришли, дверь была закрыта, а внутри были слышны звонок телефона и стоны. Они дверь взломали, а там уже почти все мертвые были. Один мальчик еле живой, его на скорой в больницу отвезли". Родственник Жамбыл Даулетов

Как уточняется, всех троих уже похоронили. В живых остался только старший – 13-летний – сын женщины. Его жизни сейчас ничего не угрожает.

"Специалисты ранее заходили в данный дом и проводили разъяснительную беседу с хозяйкой о возможных пожароопасных рисках. Однако произошла такая ситуация. Чтобы не допустить подобное в дальнейшем, мы планируем усилить работу по выявлению потенциально опасных хозяйств по всему сельскому округу". Замакима Шубарсуского сельского округа Габит Аман

