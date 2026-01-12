#Казахстан в сравнении
#Казахмыс
Происшествия

Трагедия в Туркестанской области: мать и двое детей найдены мертвыми в частном доме

мать и двое детей отравились угарным газом, фото - Новости Zakon.kz от 12.01.2026 23:29 Фото: Zakon.kz
Мать и двое детей отравились угарным газом в селе Шубарсу Туркестанской области. Тела в частном доме нашли коллеги погибшей, которые выломали двери и успели спасти третьего ребенка, сообщает Zakon.kz.

По информации КТК, 38-летняя воспитательница детского сада снимала небольшой дом, где жила с тремя сыновьями. С мужем они были в разводе. Соседи рассказывают, что незадолго до случившегося женщина собиралась почистить дымоход. Но не успела. Тревогу забили коллеги, когда та утром не пришла на работу. Вместе с ней мертвыми нашли мальчиков пяти и семи лет.

"Когда коллеги пришли, дверь была закрыта, а внутри были слышны звонок телефона и стоны. Они дверь взломали, а там уже почти все мертвые были. Один мальчик еле живой, его на скорой в больницу отвезли". Родственник Жамбыл Даулетов

Как уточняется, всех троих уже похоронили. В живых остался только старший – 13-летний – сын женщины. Его жизни сейчас ничего не угрожает.

"Специалисты ранее заходили в данный дом и проводили разъяснительную беседу с хозяйкой о возможных пожароопасных рисках. Однако произошла такая ситуация. Чтобы не допустить подобное в дальнейшем, мы планируем усилить работу по выявлению потенциально опасных хозяйств по всему сельскому округу". Замакима Шубарсуского сельского округа Габит Аман

Ранее сообщалось, что в центре Караганды мужчина отравился угарным газом.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Читайте также
В Павлодарской области мать и двое детей отравились угарным газом
20:22, 21 января 2023
В Павлодарской области мать и двое детей отравились угарным газом
Опасный дом: в Усть-Каменогорске спасли мать и пятерых детей
10:19, 22 ноября 2025
Опасный дом: в Усть-Каменогорске спасли мать и пятерых детей
Мать и трое детей в Костанайской области отравились угарным газом
19:09, 29 февраля 2024
Мать и трое детей в Костанайской области отравились угарным газом
