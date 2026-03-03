Взрыв прогремел на заправке в Актобе

3 марта 2026 года рано утром в районе Алматы города Актобе на автогазозаправочной станции (АГЗС) по улице Акжарская в результате пожара произошел взрыв, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы Департамента по чрезвычайным ситуациям (ДЧС) города, на территории АГЗС "Экогаз" в жилом массиве "Кирпичный" произошел хлопок газовоздушной смеси в надземном резервуаре.

В результате загорелись вторая надземная цистерна, газовоз и помещение операторной. Жертв и пострадавших нет.

"Силы и средства Департамента по чрезвычайным ситуациям оперативно прибыли на место вызова и приступили к тушению. Благодаря слаженным действиям огнеборцев пожар был полностью ликвидирован", – сообщили в ДЧС.

Причина происшествия устанавливается.

26 февраля 2026 года в Щучинске произошел взрыв в кафе, погибли семь человек.