"Может привести к тяжелым осложнениям": Альназарова выступила со срочным обращением к родителям

Министр здравоохранения Казахстана Акмарал Альназарова сегодня, 3 марта 2026 года, выступила со срочным обращением к родителям, сообщает Zakon.kz.

Соответствующее видео распространила пресс-служба Минздрава.

"Уважаемые родители! Как мама и как врач, я знаю: для каждого родителя самое важное – безопасность ребенка. Сегодня в стране фиксируется рост заболеваемости корью. Это не "обычная детская инфекция". Корь одно из грозных заболеваний и может приводить к тяжелым осложнениям – пневмонии, поражению нервной системы и другим серьезным последствиям. Особенно уязвимы дети раннего возраста", – заявила Акмарал Альназарова.

По ее словам, министерством здравоохранения приняты следующие меры:

начата дополнительная иммунизация детей 6-10 месяцев,

организована вакцинация тех, кто пропустил прививки,

усилена профилактическая работа.

"Уже отмечается снижение темпов роста заболеваемости, но ситуация требует нашей общей ответственности. Единственная надежная защита – вакцинация. Ее безопасность и эффективность подтверждены многолетней практикой. Прошу вас опираться на доказательную медицину и рекомендации специалистов. Прививая своего ребенка, вы защищаете не только его, но и других детей", – подчеркнула Акмарал Альназарова.

Обращаясь к казахстанцам, глава Минздрава призвала позаботиться о здоровье своих малышей.

"Сделайте прививку своевременно", – заключила Акмарал Альназарова.

О том, как действует карантин при кори в казахстанских учебных заведениях, можете узнать здесь.