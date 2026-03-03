#Референдум-2026
Общество

"Может привести к тяжелым осложнениям": Альназарова выступила со срочным обращением к родителям

министр здравоохранения РК Акмарал Альназарова, фото - Новости Zakon.kz от 03.03.2026 10:35 Фото: Instagram/akmaralalnazarova
Министр здравоохранения Казахстана Акмарал Альназарова сегодня, 3 марта 2026 года, выступила со срочным обращением к родителям, сообщает Zakon.kz.

Соответствующее видео распространила пресс-служба Минздрава.

"Уважаемые родители! Как мама и как врач, я знаю: для каждого родителя самое важное – безопасность ребенка. Сегодня в стране фиксируется рост заболеваемости корью. Это не "обычная детская инфекция". Корь одно из грозных заболеваний и может приводить к тяжелым осложнениям – пневмонии, поражению нервной системы и другим серьезным последствиям. Особенно уязвимы дети раннего возраста", – заявила Акмарал Альназарова.

По ее словам, министерством здравоохранения приняты следующие меры:

  • начата дополнительная иммунизация детей 6-10 месяцев,
  • организована вакцинация тех, кто пропустил прививки,
  • усилена профилактическая работа.
"Уже отмечается снижение темпов роста заболеваемости, но ситуация требует нашей общей ответственности. Единственная надежная защита – вакцинация. Ее безопасность и эффективность подтверждены многолетней практикой. Прошу вас опираться на доказательную медицину и рекомендации специалистов. Прививая своего ребенка, вы защищаете не только его, но и других детей", – подчеркнула Акмарал Альназарова.

Обращаясь к казахстанцам, глава Минздрава призвала позаботиться о здоровье своих малышей.

"Сделайте прививку своевременно", – заключила Акмарал Альназарова.

О том, как действует карантин при кори в казахстанских учебных заведениях, можете узнать здесь.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Эффект практически нулевой: Альназарова о работе бывшего вице-министра Бейбута Есенбаева
Альназарова о видео на борту самолета: Нет задачи оправдываться
Альназарова объяснила, почему в Казахстане нет вакцины от COVID-19
