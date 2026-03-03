В лобовом столкновении на участке Екатеринбург – Алматы погибли водитель и младенец

Трехмесячный ребенок и водитель легкового автомобиля погибли в ДТП на трассе в Костанайской области днем 3 марта, сообщает Zakon.kz.

Остальные участники аварии доставлены в больницу с различными травмами и ушибами, передает Almaty.tv.

"По факту происшествия возбуждено уголовное дело. Назначены необходимые экспертизы для всестороннего и объективного выяснения обстоятельств ДТП", – говорится в репортаже.

По предварительным данным старшего дознавателя управления дознания ДП Булата Уразова, погибший водитель выехал на полосу встречного движения, совершив столкновение с внедорожником. Сам мужчина скончался на месте происшествия. Ребенка пытались спасти в больнице, но не смогли.

В этот же день под колесами "Газели" в Рудном погибла двухлетняя девочка.