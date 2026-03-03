#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип Новости спорта Новости спорта
$
498.09
577.34
6.41
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип Новости спорта Новости спорта
$
498.09
577.34
6.41
Происшествия

В лобовом столкновении на участке Екатеринбург – Алматы погибли водитель и младенец

Дорожно-транспортное происшествие, авария, ДТП, фото - Новости Zakon.kz от 04.03.2026 04:33 Фото: Zakon.kz
Трехмесячный ребенок и водитель легкового автомобиля погибли в ДТП на трассе в Костанайской области днем 3 марта, сообщает Zakon.kz.

Остальные участники аварии доставлены в больницу с различными травмами и ушибами, передает Almaty.tv.

"По факту происшествия возбуждено уголовное дело. Назначены необходимые экспертизы для всестороннего и объективного выяснения обстоятельств ДТП", – говорится в репортаже.

По предварительным данным старшего дознавателя управления дознания ДП Булата Уразова, погибший водитель выехал на полосу встречного движения, совершив столкновение с внедорожником. Сам мужчина скончался на месте происшествия. Ребенка пытались спасти в больнице, но не смогли.

В этот же день под колесами "Газели" в Рудном погибла двухлетняя девочка.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Алия Абди
Алия Абди
Читайте также
Два человека погибли при лобовом столкновении машин в Абайской области
18:21, 19 января 2024
Два человека погибли при лобовом столкновении машин в Абайской области
Два человека погибли в ДТП с рейсовым автобусом в Кызылординской области
18:18, 14 июля 2023
Два человека погибли в ДТП с рейсовым автобусом в Кызылординской области
Два человека погибли в ДТП в Карагандинской области
13:27, 25 ноября 2023
Два человека погибли в ДТП в Карагандинской области
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Циципас высказался о работе с бывшим тренером Рыбакиной: Понял, что между нами нет "химии"
04:47, 04 марта 2026
Циципас высказался о работе с бывшим тренером Рыбакиной: Понял, что между нами нет "химии"
Двалишвили заявил, что не подерётся с Яном на турнире UFC в Белом доме
04:19, 04 марта 2026
Двалишвили заявил, что не подерётся с Яном на турнире UFC в Белом доме
Ковингтон объяснил, почему Усман должен стать следующим соперником Махачева
03:51, 04 марта 2026
Ковингтон объяснил, почему Усман должен стать следующим соперником Махачева
Экс-чемпион UFC был уверен, что финиширует Чимаева: Мог заставить его сдаться
03:22, 04 марта 2026
Экс-чемпион UFC был уверен, что финиширует Чимаева: Мог заставить его сдаться
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: