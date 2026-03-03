#Референдум-2026
Происшествия

Двухлетняя девочка погибла под колесами "Газели" во дворе дома в Рудном

В Рудном полицейские начали досудебное расследование по факту гибели двухлетней девочки. Смертельное ДТП произошло 3 марта около 12:30 во дворе жилого дома по улице 50 лет Октября, передает Zakon.kz.

Как сообщает издание "Наша Газета", водитель автомобиля "Газель", двигаясь задним ходом, не заметил двухлетнюю девочку и допустил наезд. Пятилетний мальчик, находившийся рядом, успел отскочить и не пострадал. Их мать потеряла сознание и была госпитализирована.

В пресс-службе Департамента полиции Костанайской области сообщили, что по факту происшествия начато досудебное расследование.

"В настоящее время проводятся все необходимые следственные действия, устанавливаются обстоятельства и причины произошедшего", – сообщили в ведомстве.

Полиция призывает водителей быть предельно внимательными при движении во дворах и жилых массивах, особенно при маневрировании задним ходом.

Ранее заместитель министра внутренних дел Санжар Адилов 25 февраля 2026 года на брифинге в Мажилисе раскрыл некоторые подробности уголовного дела о смертельном ДТП в Астане.

Канат Болысбек
