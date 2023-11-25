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Два человека погибли в ДТП в Карагандинской области

ДТП Карагандинская область Фото: Telegram/POLICE_of_KZ
Водитель и пассажирка легкового авто погибли при ДТП на трассе Караганда – Каркаралинск, сообщает Zakon.kz.

Инцидент произошел 25 ноября в 08:50 – Lada Vesta столкнулась с Mercedes Benz.

В результате ДТП 25-летний водитель Mercedes Benz и его 44-летняя пассажирка скончались на месте происшествия.

ДТП Карагандинская область

Фото: Telegram/POLICE_of_KZ

30-летний водитель Lada и его 51-летняя пассажирка доставлены в больницу.

8 ноября в Петропавловске по ул. Васильева был сбит четвероклассник, переходивший дорогу в неустановленном месте. Водитель скрылся с места происшествия. Мальчику потребовалась медицинская помощь. В течение двух дней стражи порядка установили автомобиль Toyota и его водителя – 33-летнего горожанина.

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