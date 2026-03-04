#Референдум-2026
Происшествия

За убийство, изнасилование и похищение казахстанцу грозит пожизненный срок

Суд по уголовным делам Алматинской области , фото - Новости Zakon.kz от 04.03.2026 05:40 Фото: Zakon.kz
Пожизненное заключение ожидает главного подозреваемого по делу о тройном преступлении в Алматинской области, сообщает Zakon.kz.

Сами преступления произошли 6 сентября в поселке Кызылкайрат. По версии следствия, мужчина вместе с соучастниками убил местного жителя, похитил его двухлетнюю племянницу, а также изнасиловал мать ребенка.

Как передает Almaty.tv, на скамье подсудимых в специализированном межрайонном суде по уголовным делам Алматинской области трое человек, двое из них несовершеннолетние. На последнем заседании гособвинитель запросил для главного фигуранта пожизненный срок.

"Мужчину обвиняют сразу по 12 статьям", – говорится в репортаже.

Его предполагаемым сообщникам прокурор запросил по девять лет лишения свободы. Потерпевшая сторона поддержала позицию гособвинения.

В Актобе огласили решение по уголовному делу в отношении местного жителя, обвинявшегося в жестоком убийстве собственной супруги.

Фото Алия Абди
Алия Абди
