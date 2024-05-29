Пожизненное лишение свободы получил житель Алматинской области

В сентябре 2023 года казахстанцев шокировало тройное убийство в Алматинской области. Подозреваемого задержали через несколько дней. Суд приговорил его к пожизненному лишению свободы, сообщает Zakon.kz.

Дело в отношении обвиняемого в убийстве женщины и ее двоих детей, умышленном поджоге их дома с целью сокрытия преступления и краже имущества, рассмотрено в специализированном межрайонном суде по уголовным делам Алматинской области.

"Суд признал подсудимого виновным в совершении инкриминируемых ему деяниях и приговорил его к пожизненному лишению свободы. Приговор суда не вступил в законную силу". Пресс-служба Верховного суда РК

Судом установлено, что подсудимый в алкогольном опьянении с применением ножа совершил убийство своей сожительницы и двух ее несовершеннолетних детей. После запер дверь дома снаружи и скрылся. Днем позже он вернулся на место преступления, похитил принадлежащие потерпевшей 40 тыс. тенге и с целью сокрытия следов убийства поджог их дом.

"Вина подсудимого полностью доказана материалами дела: показаниями свидетелей, заключениями экспертиз, другими доказательствами подтвержденными и исследованными в суде". Пресс-служба Верховного суда РК

Тройное убийство в Алматинской области произошло 14 сентября 2023 года. В 23:24 в полицию поступила информация о том, что в одном из домов села Ащибулак после пожара с признаками насильственной смерти обнаружены трупы женщины и ее двух несовершеннолетних детей. Подозреваемый был задержан в Алматы.