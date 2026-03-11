#Референдум-2026
Происшествия

Уехал за скотом и не вернулся: чабана нашли мертвым в степи Павлодарской области

Тело чабана нашли в Павлодарской области, фото - Новости Zakon.kz от 11.03.2026 18:10 Фото: freepik
В Павлодарской области обнаружен погибшим работник крестьянского хозяйства. Утром 11 марта 2026 года мужчину, который ранее выехал на лошади на поиски скота, нашли без признаков жизни, передает Zakon.kz.

Как сообщает издание "Павлодар-онлайн", трагедия произошла в степи в Баянаульском районе. Гибель сельчанина подтвердили в региональном департаменте по ЧС.

"11 марта утром при проведении поисковых работ в 10 километрах от села Майкобе Баянаульского района, в двух километрах от фермы, спасатели ДЧС и сотрудники ОЧС Баянаульского района обнаружили мужчину 1980 года рождения без признаков жизни. Работник КХ 10 марта около 14.00 выехал на лошади за скотом", – рассказали в департаменте.

9 марта 2026 года автомобиль застрял в степи Кызылординской области: спасатели нашли людей лишь через двое суток.

Канат Болысбек
