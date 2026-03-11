У нас не две головы: Нысанбаев ответил на критику о непрозрачности расходов "Жасыл Даму"

Министр экологии и природных ресурсов Ерлан Нысанбаев 11 марта 2026 года в кулуарах Мажилиса рассказал, на что тратят деньги Фонда "Жасыл Даму", передает корреспондент Zakon.kz.

Ерлан Нысанбаев не согласен с мнением, что средства распределяются непрозрачно.

"Вопрос расходов денег под жестким контролем. Во-первых, каждый год утверждается финансовая политика на предстоящий год. И понятно, в рамках этого документа ежегодно прогнозируется доходная и расходная части. У нас не две головы, чтобы как попало расходовать эти средства", – добавил он.

По его словам, в соответствии с Экологическим кодексом предусмотрено 14 направлений расходов.

"Мы сегодня деньги потратили на приобретение пожарных машин для защиты лесов от пожаров. В пределах 60 млрд потратили на внедрение системы раннего обнаружения лесных пожаров, когда тепловизионные камеры покрывают мониторингом до 30 км, и в этом году завершаем работу по оснащению одиннадцати регионов – полностью оснастим в соответствии с нормативами. Вот вам и природоохранные мероприятия... В прошлом году доходная часть составила около 300 млрд тенге и только автопрому мы вернули 165 млрд тенге", – резюмировал глава Минэкологии.

24 июня 2025 года председатель правления Казахстанской ассоциации по управлению отходами KazWaste Шынболат Байкулов сообщил, что АО "Жасыл даму" незаконно взимало утилизационные платежи и потратило на суды с производителями и импортерами 65 млн тенге.