В Павлодарской области нашли мертвым заблудившегося рыбака

Пропавшего рыбака нашли мертвым в Павлодарской области. Мужчину искали с помощью вертолета, сообщает Zakon.kz.

В Департаменте по чрезвычайным ситуациям Павлодарской области рассказали детали случившегося.

"19 февраля вблизи села Актогай Актогайского района пропал гражданин 1981 года рождения. Он выехал на рыбалку на снегоходе и не вернулся". Пресс-служба ДЧС Павлодарской области

Его тело было обнаружено в 10-15 км от села Актогай во время облета вертолета.

"В поисках были задействованы спасатели, кинологический расчет и воздушное судно МЧС, МИО, полиция и местные жители". Пресс-служба ДЧС Павлодарской области

Ранее любитель зимней рыбалки в одиночку отправился на Капчагайское водохранилище. Ночью мужчина оказался один на отколовшейся льдине, к счастью, к нему на помощь пришли спасатели.