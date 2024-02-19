В Павлодарской области нашли мертвым заблудившегося рыбака
Фото: pxhere
Пропавшего рыбака нашли мертвым в Павлодарской области. Мужчину искали с помощью вертолета, сообщает Zakon.kz.
В Департаменте по чрезвычайным ситуациям Павлодарской области рассказали детали случившегося.
"19 февраля вблизи села Актогай Актогайского района пропал гражданин 1981 года рождения. Он выехал на рыбалку на снегоходе и не вернулся".Пресс-служба ДЧС Павлодарской области
Его тело было обнаружено в 10-15 км от села Актогай во время облета вертолета.
"В поисках были задействованы спасатели, кинологический расчет и воздушное судно МЧС, МИО, полиция и местные жители".Пресс-служба ДЧС Павлодарской области
Ранее любитель зимней рыбалки в одиночку отправился на Капчагайское водохранилище. Ночью мужчина оказался один на отколовшейся льдине, к счастью, к нему на помощь пришли спасатели.
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