Ушла на собеседование и исчезла: 39-летнюю женщину разыскивают в Актау

В Актау продолжаются поиски 39-летней Натальи Бойковой, которая пропала при загадочных обстоятельствах. По словам матери, женщина ушла на собеседование в торговый центр "Дина" и с тех пор не выходила на связь, передает Zakon.kz.

Как сообщает Lada.kz, женщину ищут с 6 марта 2026 года. Ранее Наталья никогда не пропадала надолго и всегда оставалась на связи, поэтому после ее исчезновения родители сразу обратились в полицию.

"Мы очень ждем нашу дочь дома, надеемся, что с ней все в порядке и очень скучаем", – сказала мать пропавшей Вера Бойкова.

В пресс-службе Департамента полиции Мангистауской области сообщили, что поиски продолжаются, проводится комплекс оперативных мероприятий.

Всех, кто обладает информацией о местонахождении Натальи, просят звонить по номеру 102.

