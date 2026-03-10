Стали известны новые подробности об исчезновении казахстанца в Южной Корее

Официальный представитель МИД Ерлан Жетыбаев 10 марта 2026 года на брифинге в ведомстве прокомментировал исчезновение казахстанца в Южной Корее, передает корреспондент Zakon.kz.

Об исчезновении казахстанца стало известно после пожара на заводе в городе Мэндон-мён.

"Были обнаружены останки, которые были отправлены на экспертизу", – сказал Жетыбаев.

По его словам, результаты экспертизы пока еще не получены. Поэтому он пообещал сообщить обновленную информацию, как только она будет предоставлена от корейской стороны.

В начале февраля мы рассказывали, что после крупного пожара на заводе в южнокорейском городе пропал гражданин Казахстана. МИД взял ситуацию под особый контроль.