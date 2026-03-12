#Референдум-2026
Происшествия

Девятилетний мальчик спас братьев из горящего дома в Западно-Казахстанской области

Пожар, героизм, дети , фото - Новости Zakon.kz от 12.03.2026 18:21 Фото: МЧС РК
В Сырымском районе Западно-Казахстанской области девятилетний Бейбарыс Тлекберген проявил мужество, спасая своих младших братьев во время пожара, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в МЧС, в селе Аралтобе в одном из жилых домов произошел пожар.

"В момент возгорания внутри находились маленькие дети. Не растерявшись, Бейбарыс проявил смелость и вывел двух младших братьев из дома в безопасное место. Прибывшие на место сотрудники противопожарной службы ликвидировали возгорание на площади около 5 квадратных метров", – поделились в ведомстве.

За проявленное мужество заместитель начальника ДЧС Западно-Казахстанской области Елдос Батталов вручил Бейбарысу благодарственное письмо.

Ранее сообщалось, что в Алматы напротив крупного торгового центра Adem разгорелся крупный пожар. Клубы черного дыма опубликовали очевидцы в социальных сетях.

Ирина Мишура
Ирина Мишура
