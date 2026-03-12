Женщина потеряла более миллиона тенге на "инвестициях" в ЗКО

Полиция раскрыла мошенничество с ущербом более 1,4 млн тенге в Западно-Казахстанской области, сообщает Zakon.kz.

По данным следствия, злоумышленник предлагал гражданам вложить деньги в якобы инвестиционную компанию, обещая им высокую прибыль.

Так, одной из потерпевших он сулил возвращение средств с прибылью в 50-процентном размере. Женщина перевела мошеннику 1 472 000 тенге.

"В настоящее время установлено два эпизода мошеннических действий. Подозреваемый дал признательные показания, также собрана необходимая свидетельская база. Похищенные денежные средства на данный момент не изъяты. Не исключается, что от противоправных действий подозреваемого могли пострадать и другие граждане. В связи с этим полиция проводит дополнительные проверочные мероприятия", – рассказали стражи порядка.

По факту проводится досудебное расследование. Следственные действия продолжаются.

Отметим, что 12 марта 2026 года Центр по борьбе с дезинформацией обратился к казахстанцам с важным предупреждением: мошенники просят у казахстанцев код из SMS якобы для "регистрации бюллетеня" на референдум.